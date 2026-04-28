Σεισμός τώρα στη Σκιάθο, έγινε αισθητός και στην Αττική
Σεισμός τώρα στη Σκιάθο, έγινε αισθητός και στην Αττική

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας - Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,6 Ρίχτερ

Σεισμός τώρα στη Σκιάθο, έγινε αισθητός και στην Αττική
Σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 28/4, με επίκεντρο τη Σκιάθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 8 χλμ. δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ. 

Δείτε την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Σεισμός τώρα στη Σκιάθο, έγινε αισθητός και στην Αττική

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας.

Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,6 Ρίχτερ.

«Όλα είναι καλά, δεν έχουμε ζημιές», ενημερώνει ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας


Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο protothema.gr ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας «όλα είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κουνηθήκαμε αλλά είμαστε συνηθισμένοι».

Η σεισμική δόνηση που είχε επίκεντρο τρία χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Σκιάθου σημειώθηκε σε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιομέτρων με αποτέλεσμα να γίνει αισθητή πέρα από τη νησί και τα διπλανά νησιά των Σποράδων ακόμα και στην Αττική.

«Δεν είχαμε αναφορά για κάποια ζημιά» είπε ο κ. Τζούμας ενώ στο νησί βρίσκονται ήδη και τουρίστες που άρχισαν να καταφτάνουν από τις αρχές Απριλίου. Μάλιστα, όπως είπε ο Δήμαρχος Σκιάθου από βδομάδα ανοίγει κανονικά η τουριστική σεζόν «και θα είμαι φουλ με τουρίστες, ξεκινάμε δυναμικά».
21 ΣΧΟΛΙΑ

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

