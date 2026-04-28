Σεισμός τώρα στη Σκιάθο, έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 28/4, με επίκεντρο τηΣύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 8 χλμ. δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ.Δείτε την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας.Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,6 Ρίχτερ.«Όλα είναι καλά, δεν έχουμε ζημιές», ενημερώνει ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής ΤζούμαςΣύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο protothema.gr ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας «όλα είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κουνηθήκαμε αλλά είμαστε συνηθισμένοι».Η σεισμική δόνηση που είχε επίκεντρο τρία χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Σκιάθου σημειώθηκε σε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιομέτρων με αποτέλεσμα να γίνει αισθητή πέρα από τη νησί και τα διπλανά νησιά των Σποράδων ακόμα και στην Αττική.«Δεν είχαμε αναφορά για κάποια ζημιά» είπε ο κ. Τζούμας ενώ στο νησί βρίσκονται ήδη και τουρίστες που άρχισαν να καταφτάνουν από τις αρχές Απριλίου. Μάλιστα, όπως είπε ο Δήμαρχος Σκιάθου από βδομάδα ανοίγει κανονικά η τουριστική σεζόν «και θα είμαι φουλ με τουρίστες, ξεκινάμε δυναμικά».