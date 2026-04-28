Καθησυχαστικός ο δήμαρχος Σκιάθου για τα 4,7 Ρίχτερ στο νησί - «Δεν υπάρχουν ζημιές, είμαστε συνηθισμένοι σε μεγάλους σεισμούς»
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας - Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,6 Ρίχτερ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σκιάθο, με επίκεντρο τρία χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά του νησιού και εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιομέτρων, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή.
Η δόνηση έγινε αντιληπτή όχι μόνο στη Σκιάθο και τα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων, αλλά και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ακόμη και στην Αττική, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ανησυχία ή προβλήματα.
Όπως δήλωσε στο protothema.gr ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, «όλα είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κουνηθήκαμε αλλά είμαστε συνηθισμένοι», επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή αναφορές για συμβάντα στο νησί.
Στη Σκιάθο βρίσκονται ήδη επισκέπτες ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει δυναμικά από την επόμενη εβδομάδα. «Θα είμαστε γεμάτοι με τουρίστες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής λόγος ανησυχίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα