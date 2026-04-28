Τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή που οδηγός ΙΧ χάνει τον έλεγχο και «καρφώνεται» σε σταθμευμένα ΙΧ, δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Περίδου, στα Χανιά , όταν οδηγός ΙΧ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα

με το

βίντεο που δημοσίευσε

η τοπική ιστοσελίδα Flashnews.gr

, το όχημα που οδηγούσε νεαρός άνδρας κινούνταν από την οδό Αναπαύσεως, όταν έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω σε σταθμευμένο μπλε αυτοκίνητο.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα.





Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για την καταγραφή του περιστατικού, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.