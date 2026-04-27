Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ακούγεται ο πυροβολισμός προς τον 28χρονο Τούρκο και σφαδάζει από τον πόνο, δείτε βίντεο
Στράτος Λούβαρης
Ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 28χρονος Τούρκος δέχεται τον πυροβολισμό κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη, δημοσιεύει το protothema.gr.

Στο οπτικοακουστικό υλικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της περιοχής ακούγεται η στιγμή του πυροβολισμού, 41 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής και στη συνέχεια το θύμα να σφαδάζει από τους πόνους.


Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν σε πάρκο της περιοχής όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε στον 28χρονο Τούρκο υπήκοο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, μια διερχόμενη γυναίκα που αντιλήφθηκε το περιστατικό άρχισε να φωνάζει και τότε ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον 28χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, με την υπόθεση να ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα της επίθεσης έχει αιτηθεί άσυλο από τον Δεκέμβρη και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές. Στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ανέφερε ότι γνώριζε αυτούς που του επιτέθηκαν, ότι είναι ομοεθνείς του και πως έχουν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

