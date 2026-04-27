Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 28χρονο Τούρκο
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 28χρονο Τούρκο
Στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς το θύμα ανέφερε ότι γνώριζε αυτούς που του επιτέθηκαν, ότι είναι ομοεθνής του και πως έχουν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στη 01.00 όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε έναν 28χρονο Τούρκο υπήκοο ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, μια διερχόμενη γυναίκα που αντιλήφθηκε το περιστατικό άρχισε να φωνάζει και τότε ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον 28χρονο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, με την υπόθεση να ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα της επίθεσης έχει αιτηθεί άσυλο απο τον Δεκέμβρη και δεν εχει απασχολήσει τις Αρχές. Στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ανέφερε ότι γνώριζε αυτούς που του επιτέθηκαν, ότι είναι ομοεθνής του και πως έχουν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στη 01.00 όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε έναν 28χρονο Τούρκο υπήκοο ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, μια διερχόμενη γυναίκα που αντιλήφθηκε το περιστατικό άρχισε να φωνάζει και τότε ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον 28χρονο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, με την υπόθεση να ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα της επίθεσης έχει αιτηθεί άσυλο απο τον Δεκέμβρη και δεν εχει απασχολήσει τις Αρχές. Στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ανέφερε ότι γνώριζε αυτούς που του επιτέθηκαν, ότι είναι ομοεθνής του και πως έχουν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.
