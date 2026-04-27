Διπλός σεισμός άνω των 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου
Διπλός σεισμός άνω των 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου
Στα 5 χλμ το εστιακό βάθος, ακολούθησε μετασεισμός 4 Ρίχτερ
Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας 27/4 στο Λασίθι. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 5,1 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου και το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,4 Ρίχτερ.
Δέκα λεπτά αργότερα καταγράφηκε και νέα δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ενώ οι μετασεισμοί στο ίδιο σημείο συνεχίζονται, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.
Δέκα λεπτά αργότερα καταγράφηκε και νέα δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ενώ οι μετασεισμοί στο ίδιο σημείο συνεχίζονται, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.
