Σεισμός τώρα στο Λασίθι
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα νότια του Καβουσίου

Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/4) στο Λασίθι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 18 νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 10,7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου (25/4) είχε γίνει σεισμός 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο δυτικά νοτιοδυτικά του Γούδουρα Ηρακλείου και εστιακό βάθος 9,2 χιλιόμετρα. Μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ακολούθησαν δύο μετασεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 3,7 Ρίχτερ. 

Στο μεταξύ, το πρωί της Παρασκευής (24/4) έγινε σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα και το εστιακό βάθος ήταν πέντε χιλιόμετρα. Την ίδια μέρα ακολούθησε μετασεισμός 5 Ρίχτερ με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια του Γούδουρα και εστιακό βάθος 7,7 χιλιόμετρα.

