Ηράκλειο: Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας από έναν 35χρονο Γάλλο



Το χρονικό

Η 36χρονη Ράνια ήταν έξω από το σπίτι της στην Ανώπολη όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω της με ταχύτητα και την τραυμάτισε θανάσιμα. Δράστης ήταν ένας 33χρονος με καταγωγή από τη Γαλλία, ο οποίος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι δε γνώριζε το θύμα.

Τα φρικιαστικά δευτερόλεπτα καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Όπως αποτυπώνεται, ο 33χρονος οδηγός του μαύρου οχήματος ακολουθεί στην 36χρονη, η οποία παρκάρει το αυτοκίνητό της, ασημί χρώματος, έξω από το σπίτι της. Η ίδια, ανυποψίαστη, βγαίνει από το όχημά της και τότε ο 33χρονος την παρασύρει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 33χρονος είχε ισχυριστεί πως δεν γνώριζε την Ράνια ενώ εξέφρασε τον ισχυρισμό πως αναγνώρισε στο πρόσωπό της κάποιον άνδρα που υποστήριξε ότι τον είχε παρενοχλήσει στην παιδική του ηλικία.

Ψυχίατρος του νοσοκομείου Ρεθύμνου που είχε έρθει σε επαφή με τον δράστη, είχε δηλώσει -σύμφωνα με το neakriti.gr- πως ο 33χρονος είχε επισκεφτεί την αστυνομία λέγοντας πως αναζητούσε τον πατέρα του ο οποίος είχε πει πως πίστευε ότι ήταν πολιτικός. Ο ψυχίατρος σημείωσε ότι, παρά την ψυχική του κατάσταση, δεν παρουσίασε βίαιη συμπεριφορά, ούτε ενδείξεις που να απαιτούν άμεση νοσηλεία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν φαινόταν επικίνδυνος, γι’ αυτό δε νοσηλεύτηκε». Στον δράστη προτάθηκε θεραπεία, την οποία φέρεται να αρνήθηκε.

Ο 33χρονος φέρεται να είπε στην αστυνομία τέσσερις διαφορετικούς ισχυρισμούς για το κίνητρό του. Στην αρχή φέρεται να είπε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι το θύμα ήταν ένας άντρας που τον είχε κακοποιήσει στο παρελθόν. Σε έναν δεύτερο ισχυρισμό είπε ότι η 36χρονη τον παρακολουθούσε, ενώ το τρίτο σενάριο ήταν ότι η 36χρονη πολιορκούσε τη σύντροφό του. Τέλος, ο άνδρας παρουσίασε και μία τέταρτη εκδοχή, λέγοντας πως σκότωσε τον πατέρα του και όχι την άτυχη γυναίκα. Συγκεκριμένα, μετά τη σύλληψή του είπε: «Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί είχα ένα ατύχημα. Σκότωσα τον πατέρα μου, τον πάτησα με το αμάξι».