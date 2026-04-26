Ιωάννινα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες που έδειξαν πλαστές ταυτότητες για να αγοράσουν αλκοόλ
Συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων
Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών για πλαστογραφία προχώρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26/4) η Αστυνομία στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ, οι δύο ανήλικες φέρεται να έδειξαν πλαστές ταυτότητες σε υπάλληλο καταστήματος προκειμένου να αγοράσουν και να καταναλώσουν αλκοόλ.
Οι συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.
