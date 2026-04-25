Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα, κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και όπλο
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα, κατασχέθηκαν πάνω από δύο κιλά κάνναβης και όπλο
Κατασχέθηκαν και ένα αυτοκίνητο, μια μοτοσυκλέτα, γκλοπ, σουγιάς και μετρητά
Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών και σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, τον ένα κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 14,7 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο κατηγορούμενος κατά την δέσμευσή του αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, σε έτερη οικία που επισκέπτονταν, καθώς και σε διαμέρισμα (καβάτζα), όπου εντοπίστηκε έξω από αυτή και συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης
2 ζυγαριές ακριβείας
1 πιστόλι, παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου, με γεμιστήρα που περιείχε 3 φυσίγγια
1 πτυσσόμενο, σιδερένιο γκλοπ,
1 αναδιπλούμενος σουγιάς
1 θήκη όπλου με -3- φυσίγγια
2.230 ευρώ και
Κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, τον ένα κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 14,7 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο κατηγορούμενος κατά την δέσμευσή του αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, σε έτερη οικία που επισκέπτονταν, καθώς και σε διαμέρισμα (καβάτζα), όπου εντοπίστηκε έξω από αυτή και συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης
2 ζυγαριές ακριβείας
1 πιστόλι, παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου, με γεμιστήρα που περιείχε 3 φυσίγγια
1 πτυσσόμενο, σιδερένιο γκλοπ,
1 αναδιπλούμενος σουγιάς
1 θήκη όπλου με -3- φυσίγγια
2.230 ευρώ και
Κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα