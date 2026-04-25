Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης στα Ιωάννινα

Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 37, 39 και 61 ετών και 61χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατοχή, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών