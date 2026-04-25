Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Δείτε αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες στη μέση του δρόμου στη Λάρισα
Δείτε αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες στη μέση του δρόμου στη Λάρισα
Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το φλεγόμενο όχημα
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που κατέγραψε το τοπικό μέσο onlarissa.gr, αυτοκίνητο που κινούνταν στο σημείο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο ρεύμα προς το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί προκειμένου να διασφαλίσουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια των διερχομένων, ενώ επιχείρησε και όχημα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το όχημα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί προκειμένου να διασφαλίσουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια των διερχομένων, ενώ επιχείρησε και όχημα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το όχημα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
