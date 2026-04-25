Χουλιάρας για τα 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι: Φυσιολογική η σεισμική ακολουθία

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι ο σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε βορειοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου ήταν πιθανότατα ο κύριος σεισμός, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΕΡΤnews ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας. Όπως εξήγησε, οι μετασεισμοί που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο έφτασαν έως και τα 5 Ρίχτερ, με την εξέλιξη της ακολουθίας να κρίνεται μέχρι στιγμής φυσιολογική.

Ωστόσο, οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με ιστορικό έντονης σεισμικής δραστηριότητας και ισχυρών δονήσεων στο παρελθόν.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, περίπου 18 χιλιόμετρα νότια του Γούδουρα Λασιθίου.