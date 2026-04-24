Νεκρός 46χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στη Πάτρα
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.26) ένας 46χρονος Έλληνας κρατούμενος, μέσα στο κελί του, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, αμέσως σήμανε συναγερμός στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να προχωρούν σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το ιατρείο των φυλακών, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανάνηψή του.
Για αρκετή ώρα πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 46χρονος δεν επανήλθε, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός του.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κρατούμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Πάτρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα