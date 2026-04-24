Μετασεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου, μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε την Κρήτη
Μετασεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου, μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε την Κρήτη
Νωρίτερα το πρωί είχε σημειωθεί δόνηση 5,7 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή
Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα.
Νωρίς το πρωί της Παρασκευής το νησί ταρακουνήθηκε από σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ίδια περιοχή.
Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.
«Ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη τη νοτιοδυτική Κρήτη, έχω αναφορές από Σητεία μέχρι Ηράκλειο. Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις για τυχόν προβλήματα, η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα».
Για τον σεισμό μίλησε στην ΕΡΤ και o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.
Όπως δήλωσε: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.
Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».
Μιλώντας ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews, Γιώργος Λαμπράκης, στην Κρήτη τόνισε ότι δεν υπάρχει αναφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για ζημιές, ενώ υπάρχει μεγάλη ακολουθία, με μετασεισμούς, με χαρακτηριστικά μεγέθη 3,8 3,5 3,2 3,6, ενώ το εστιακό βάθος του κύριου σεισμού ήταν στα 9,7 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».
Τόσο ο Δήμαρχος Σητείας όσο και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, που έχουν επικοινωνήσει, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές. Πάντως μέχρι αυτή την ώρα, στην ίδια περιοχή, μετά τα 5,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί πέντε ακόμη σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,5 έως 3,8 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα.
Νωρίς το πρωί της Παρασκευής το νησί ταρακουνήθηκε από σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ίδια περιοχή.
Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.
«Ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη τη νοτιοδυτική Κρήτη, έχω αναφορές από Σητεία μέχρι Ηράκλειο. Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις για τυχόν προβλήματα, η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα».
Για τον σεισμό μίλησε στην ΕΡΤ και o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.
Όπως δήλωσε: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.
Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».
Μιλώντας ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews, Γιώργος Λαμπράκης, στην Κρήτη τόνισε ότι δεν υπάρχει αναφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για ζημιές, ενώ υπάρχει μεγάλη ακολουθία, με μετασεισμούς, με χαρακτηριστικά μεγέθη 3,8 3,5 3,2 3,6, ενώ το εστιακό βάθος του κύριου σεισμού ήταν στα 9,7 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».
Τόσο ο Δήμαρχος Σητείας όσο και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, που έχουν επικοινωνήσει, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές. Πάντως μέχρι αυτή την ώρα, στην ίδια περιοχή, μετά τα 5,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί πέντε ακόμη σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,5 έως 3,8 Ρίχτερ.
