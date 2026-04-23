Ισχυρός ευρωπαϊκός κι εθνικός συμβολισμός με την παρουσία του Κερύνεια ΙΙ στη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Αγία Νάπα Κύπρος Εμανουέλ Μακρόν Κυριάκος Μητσοτάκης Σύνοδος Κορυφής ΕΕ

Η κυπριακή Προεδρία φρόντισε να βάλει μπροστά στους Ευρωπαίους ηγέτες ένα σύμβολο με καθαρό πολιτικό φορτίο

Μανώλης Καλατζής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην Κύπρο για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, η κυπριακή Προεδρία φρόντισε να βάλει μπροστά στους Ευρωπαίους ηγέτες ένα σύμβολο με καθαρό πολιτικό φορτίο, που παραπέμπει ταυτόχρονα στην ελληνική ιστορία της Μεγαλονήσου αλλά και στην κατεχόμενη Κερύνεια και στο ανοιχτό ζήτημα της τουρκικής κατοχής.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέδειξε ακριβώς αυτόν τον συμβολισμό. Όπως ανέφερε, η παρουσία του «Κερύνεια ΙΙ» στη Σύνοδο αποτυπώνει έναν «ισχυρό ευρωπαϊκό και εθνικό συμβολισμό», ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για «ένα πλοίο που ενώνει εποχές και πολιτισμούς».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση ότι «το αυθεντικό ναυάγιο βρίσκεται στην κατεχόμενη Κερύνεια», θέλοντας να υπογραμμίσει πως η μνήμη και η ταυτότητα της Κύπρου παραμένουν αδιαίρετες και ότι η ευρωπαϊκή προοπτική του νησιού συνδέεται με τον τερματισμό της κατοχής και την αποκατάσταση της ενότητάς του στη βάση των αρχών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Πού ναυπηγήθηκε

Το «Κερύνεια ΙΙ» είναι το πιστό αντίγραφο του αρχαίου πλοίου της Κερύνειας, ενός από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της ανατολικής Μεσογείου. Το αντίγραφο ναυπηγήθηκε στο ναυπηγείο του Συμιακού καραβομαραγκού Μανώλη Ψαρρού, στο Πέραμα του Πειραιά, την περίοδο 1982 έως 1985, στηριγμένο στα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη του αυθεντικού ναυαγίου.

Το ίδιο το σκάφος μετατράπηκε στα χρόνια που ακολούθησαν σε πλωτό σύμβολο της ιστορικής συνέχειας της Κύπρου και της μνήμης της κατεχόμενης Κερύνειας.


Από την αρχαιότητα στην κατοχή

Το αυθεντικό πλοίο της Κερύνειας ανακαλύφθηκε στα ανοικτά της πόλης της Κερύνειας τη δεκαετία του 1960 και θεωρείται μοναδικό δείγμα εμπορικού πλοίου της ελληνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μουσείου Θάλασσα στην Αγία Νάπα, το αρχαίο σκάφος χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και ναυάγησε γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ., μεταφέροντας εμπορεύματα όπως αμφορείς και μυλόπετρες. Το γεγονός ότι το αυθεντικό ναυάγιο βρίσκεται στην κατεχόμενη Κερύνεια δίνει στο αντίγραφο μια επιπλέον πολιτική βαρύτητα, ειδικά όταν αυτό εμφανίζεται σε μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στην Κύπρο.

Το «Κερύνεια ΙΙ» λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο ένα κράτος μέλος που φιλοξενεί Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου τμήμα του εδάφους παραμένει υπό κατοχή.


Γενικότερη προσπάθεια για πολιτικό αποτύπωμα

Η παρουσία του «Κερύνεια ΙΙ» στην Αγία Νάπα εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Λευκωσίας να προσδώσει στην Κυπριακή Προεδρία όχι μόνο οργανωτικό αλλά και πολιτικό αποτύπωμα.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η Κύπρος θέλει να υπενθυμίσει στους Ευρωπαίους εταίρους της πως το Κυπριακό παραμένει ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι μια τοπική εκκρεμότητα.
Σχετικά Άρθρα

