Με υπόκρουση... Μιχάλη Βιολάρη το βίντεο του Μακρόν για τη συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη
Με υπόκρουση... Μιχάλη Βιολάρη το βίντεο του Μακρόν για τη συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη
Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στην Κύπρο για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σήμερα Πέμπτη στη Λευκωσία, ανέβασε σύντομο βίντεο στο Instagram από την άφιξη του στο Προεδρικό Μέγαρο.
Επένδυσε το βίντεο της υποδοχής του και του θεσμού εναγκαλισμού του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη με το τραγούδι «Τηλλυρκώτισσα» με τον Μιχάλη Βιολάρη.
Ο Μακρόν ανέβασε επίσης βίντεο από κοινή επίσκεψη σε ελληνογαλλικό Γυμνάσιο και Λύκειο στη Λευκωσία, με την επισήμανση ότι «η Κύπρος είναι σίγουρα μαζί μας».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Επένδυσε το βίντεο της υποδοχής του και του θεσμού εναγκαλισμού του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη με το τραγούδι «Τηλλυρκώτισσα» με τον Μιχάλη Βιολάρη.
Cyprus with us, for sure. ✅ pic.twitter.com/SsbiA3yTHE— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2026
Ο Μακρόν ανέβασε επίσης βίντεο από κοινή επίσκεψη σε ελληνογαλλικό Γυμνάσιο και Λύκειο στη Λευκωσία, με την επισήμανση ότι «η Κύπρος είναι σίγουρα μαζί μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα