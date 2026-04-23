Στην Κύπρο ο Ζελένσκι: Απέφυγε να απαντήσει για την τουρκική κατοχή
«Η Κύπρος πάντα μας στηρίζει και είμαι ευγνώμων - Θα έχουμε περισσότερες σχέσεις στο μέλλον, τώρα είμαστε σε πόλεμο» περιορίστηκε να πει ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφιξη του στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας όπου ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, ρωτήθηκε για την τουρκική κατοχή της Κύπρου και για ακόμα μια φορά απέφυγε να απαντήσει περιοριζόμενος στην δήλωση: «Η Κύπρος πάντα μας στηρίζει και είμαι ευγνώμων. Θα έχουμε περισσότερες σχέσεις στο μέλλον, τώρα είμαστε σε πόλεμο».
Η απάντηση του, όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή στο protothema.gr δείχνει ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς η Ουκρανία έχει απόλυτη ανάγκη την Τουρκία, αφού μέσα από τα στενά των Δαρδανελίων διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και του ανεφοδιασμού της Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική θαλάσσια οδός.
