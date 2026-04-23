Σαντορίνη: Σύλληψη τριών αλλοδαπών «πορτοφολάδων»
Τα άτομα αυτά είχαν ταξιδέψει από τη Ρουμανία στο νησί με σκοπό την αρπαγή πορτοφολιών
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών «πορτοφολάδων», οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία ταξίδεψαν από τη Ρουμανία στη Σαντορίνη με σκοπό την αρπαγή πορτοφολιών προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού.
Πρόκειται για δύο γυναίκες κι έναν άνδρα ηλικίας 37, 48 και 49 ετών αντίστοιχα σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.
Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Οίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί αφαίρεσαν δύο πορτοφόλια από δύο πολίτες και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αγορές με κάρτες τραπέζης, που βρήκαν μέσα σε αυτά.
Όπως προέκυψε, από την αποδόμηση της παραβατικής τους συμπεριφοράς, οι κατηγορούμενοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό στη Σαντορίνη, έχοντας σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε χώρους που συνωστίζονταν τουρίστες.
