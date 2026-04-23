Σαντορίνη: Σύλληψη τριών αλλοδαπών «πορτοφολάδων»
ΕΛΛΑΔΑ
Ρουμανία Σαντορίνη Πορτοφολάδες

Τα άτομα αυτά είχαν ταξιδέψει από τη Ρουμανία στο νησί με σκοπό την αρπαγή πορτοφολιών 

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών «πορτοφολάδων», οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία ταξίδεψαν από τη Ρουμανία στη Σαντορίνη με σκοπό την αρπαγή πορτοφολιών προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Πρόκειται για δύο γυναίκες κι έναν άνδρα ηλικίας 37, 48 και 49 ετών αντίστοιχα σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Οίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί αφαίρεσαν δύο πορτοφόλια από δύο πολίτες και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αγορές με κάρτες τραπέζης, που βρήκαν μέσα σε αυτά.


Όπως προέκυψε, από την αποδόμηση της παραβατικής τους συμπεριφοράς, οι κατηγορούμενοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό στη Σαντορίνη, έχοντας σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε χώρους που συνωστίζονταν τουρίστες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

