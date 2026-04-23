Οι «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβαν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα των Τεμπών Δημήτρη Καρώνη
Με προκήρυξη της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη.

Όπως αναφέρουν «αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ο οποίος κατ’ εντολήν της ΝΔ μπάζωσε το πόρισμα για τα Τέμπη».

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο του καθηγητή και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών έγινε στόχος της οργάνωσης την περασμένη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθηγητής είχε το αυτοκίνητο του μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου όταν οι δράστες το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά.
Best of Network

Δείτε Επίσης