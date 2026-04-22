Θρίλερ με το «Epaminondas»: Έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις, λέει η εταιρεία σε νέα ανακοίνωση
«Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης» σημειώνει η εταιρεία Technomar Shipping Inc - Νωρίτερα, το υπουργείο Ναυτιλίας είχε διαψεύσει τις αναφορές ότι το πλοίο είχε καταληφθεί
Το ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas», το οποίο δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη ενώ έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις», αναφέρει η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Technomar Shipping Inc., σε νέα ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο Marinetraffic το πλοίο κινείται αυτή τη στιγμή με ταχύτητα 14,8 κόμβων και κατευθύνεται βορειοδυτικά ενώ το Accociated Press επικαλούμενο ιρανικά μέσα μεταδίδει ότι το «Εpamoinondas» μαζί με το «MSC Francesca» έχει μεταφερθεί ήδη στο Ιράν.
Νωρίτερα σήμερα , ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι το «MSC Francesca» που φέρει σημαία Παναμά και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν. Ωστόσο, το υπουργείο Ναυτιλίας είχε σπεύσει να διαψεύσει τις αναφορές ότι το πλοίο είχε καταληφθεί.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν θεωρεί την κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν ως παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.
Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.
Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.
Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.
Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.
Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.
Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.
Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.:
Trump does not consider Iran’s seizure of two ships to be a violation of the ceasefire, White House says.pic.twitter.com/P7jMWUIHVB— Clash Report (@clashreport) April 22, 2026
