Ρότα προς τον Περσικό Κόλπο έχει βάλει το «Epaminondas»: Κινείται με 14,8 κόμβους

Σε ρότα προς τον Περσικό Κόλπο βρίσκεται το ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas», το οποίο δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη από τουςΤο πλοίο κινείται αυτή τη στιγμή με ταχύτητα 14,8 κόμβων και κατευθύνεται βορειοδυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ιστότοπος Marinetraffic.Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του «Epaminondas» (IMO 9153862), που φέρει σημαία Λιβερίας και τελεί υπό τη διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.Λίγο αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι το «MSC Francesca» που φέρει σημαία Παναμά και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν.Ωστόσο, το υπουργείο Ναυτιλίας εξέδωσε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο πλοίο δεν έχει καταληφθεί, διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές.Το πλοίο το οποίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πληρώματος και πρόκειται για Ουκρανούς και Φιλιππινέζους.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Technomar, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.Περιστατικό ασφάλειας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Απριλίου στον Περσικό Κόλπο, όταν το πλοίο «Epaminondas», υπό διαχείριση της Technomar Shipping, δέχθηκε πυρά ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.Σύμφωνα με την εταιρεία, το πλοίο βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ομάν όταν προσεγγίστηκε από επανδρωμένο ταχύπλοο, το οποίο άνοιξε πυρ. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 06:50 τοπική ώρα.Η Technomar επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περιβαλλοντική επιβάρυνση.