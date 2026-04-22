Τι ισχύει για τις μηχανές στις λεωφορειολωρίδες: Η απάντηση της ΕΛΑΣ
Τι ισχύει για τις μηχανές στις λεωφορειολωρίδες: Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Υπό ποια προϋπόθεση μπορούν οι μοτοσικλέτες να μπουν στις λεωφορειολωρίδες

Τι ισχύει για τις μηχανές στις λεωφορειολωρίδες: Η απάντηση της ΕΛΑΣ
Διευκρινίσεις για τη χρήση των λεωφορειολωρίδων δίνει η ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι η κυκλοφορία μοτοσικλετών επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με σαφή σήμανση, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο.

Όπως τονίζεται, οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται κατά κύριο λόγο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Εξαίρεση προβλέπεται για τις μοτοσικλέτες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική ενημερωτική πινακίδα που επιτρέπει την είσοδό τους.

Σε σχετικό βίντεο, αστυνομικός εξηγεί: «Με τον νέο ΚΟΚ οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται μόνο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αλλά, οι μοτοσικλέτες επιτρέπονται μόνο όπου υπάρχουν ειδικές πληροφοριακές πινακίδες. Βλέπεις πινακίδα; Μπαίνεις νόμιμα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σχετικά με την κίνηση των μοτοσικλετών στις λεωφορειολωρίδες:

Στον νέο ΚΟΚ (ν. 5209/2025), η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδας τιμωρείται με πρόστιμο 150€.

Για αποφυγή παρερμηνειών:

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 5209/2025, οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται για μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς.

Το άρθρο 114 παρ. 4 του ίδιου νόμου ορίζει ρητά ότι οι κανονιστικές πράξεις που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του προηγούμενου ΚΟΚ (ν. 2696/1999) εξακολουθούν να ισχύουν.

Ενδεικτικά, εξακολουθούν να ισχύουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

– 20539/2224/27.8.1990 (Β’ 547)
– Δ2/ΟΙΚ. 4215/Φ221/13.8.1991 (Β’ 772)
– Δ2/ΟΙΚ. 4216/Φ221/13.8.1991 (Β’ 772)
– Δ2/ΟΙΚ. 1692/Φ.410/26.3.1992 (Β’ 998)
– ΔΜΕΟ/στ/οικ.1181/Φ221/30.3.1995 (Β’ 252)
– 35587/3716/19.12.1995 (Β’ 1055)
– ΦΠ6/β/26808/2727/08.11.1999 (Β’ 2024)

Οι ανωτέρω ρυθμίζουν την κίνηση δικύκλων σε συγκεκριμένες λεωφορειολωρίδες. Συνεπώς, η κυκλοφορία μοτοσικλετών επιτρέπεται ΜΟΝΟ όπου υπάρχει η προβλεπόμενη πληροφοριακή σήμανση. Δεν υφίσταται γενική άδεια κίνησης σε όλες τις λεωφορειολωρίδες.
24 ΣΧΟΛΙΑ

Δείτε Επίσης