Νεκρός 75χρονος και δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στην Ηγουμενίτσα
Η 78χρονη σύζυγος του ηλικιωμένου οδηγού καθώς και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, ηλικίας 56 ετών, είναι οι τραυματίες
Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό ηλικιωμένο οδηγό και δύο τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων το πρωί της Τετάρτης στην Ηγουμενίτσα.
Νεκρός είναι 75χρονος οδηγός οχήματος ενώ σοβαρά τραυματισμένοι είναι η σύζυγος του ηλικιωμένου καθώς και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας στο σημείο από την έξοδο της Εγνατίας προς Καρτέρι όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες, προς το παρόν, συνθήκες.
Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης δύο άτομα -οι οδηγοί των οχημάτων εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε άτομα καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους οδηγούς των αυτοκινήτων, με τον έναν εξ αυτών, έναν 75χρονο να ανασύρεται νεκρός. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Τραυματισμένη ανασύρθηκε και η 78χρονη συνοδηγός του πρώτου οχήματος, σύζυγος του 75χρονου που έχασε τη ζωή του.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.
