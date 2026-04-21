Πασχαλινή γιορτή στην καρδιά της Κωνταντινούπολης από την Ιερά Μητρόπολη Δέρκων
Σε αναστάσιμη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά η εορταστική συνάντηση στον αύλειο χώρο της Αγίας Παρασκευής Κωνσταντινούπολης, με τη συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων, φορέων και εθελοντών της Ομογένειας
Σε κλίμα χαράς και ενότητας πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πασχαλινό γεύμα αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στα Θεραπειά της Κωνσταντινούπολης. Η εορταστική εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, με τη συμβολή τεσσάρων από τις πέντε Εφοροεπιτροπές των τοπικών κοινοτήτων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε αναστάσιμη ατμόσφαιρα, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο να απευθύνει πασχάλιο μήνυμα προς τους πιστούς. Στον χαιρετισμό του ανέδειξε τη σημασία της ενότητας και της κοινής χαράς στην εκκλησιαστική ζωή, τονίζοντας ότι η Εκκλησία καλεί όλους, χωρίς διακρίσεις, να συμμετάσχουν στη χαρά της Αναστάσεως, όπου κυριαρχεί η αγάπη και κανείς δεν μένει μόνος ή αποξενωμένος.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της συνάντησης ως ζωντανής έκφρασης της εκκλησιαστικής κοινωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «μαρτυρία ενότητας και αδελφοσύνης», ενώ εξέφρασε την ευχή η πρωτοβουλία να καθιερωθεί ως θεσμός που θα ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων της Μητροπόλεως.
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων τις Εφοροεπιτροπές των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Βαθυρρύακος, Νέας Συνοικίας και Θεραπείων, τον Σύλλογο Μακροχωριτών Αθηνών «Το Έβδομον του Βυζαντίου» και τον πρόεδρό του Αλέξανδρο Αγραφιάδη, καθώς και τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλο για την προσφορά των αμνών.
Επιπλέον, ευχαριστίες απηύθυνε στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Μακροχωρίου, στους γονείς των παιδιών του κατηχητικού έργου, στα μέλη της γυναικείας χορωδίας «Δάφνες» και σε όλους όσοι προσέφεραν εδέσματα και στήριξαν την εκδήλωση. Ξεχωριστή μνεία έγινε στη χοράρχη Σοφία Νεοχωρίτου και στους μουσικούς για την καλλιτεχνική τους παρουσία.
Αναφορά έγινε και στη συμβολή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, όπως η Εφορεία των Νοσοκομείων Βαλουκλή, ο Δήμος Μεγαλουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως και ο Δήμος Σαρίγερ, οι οποίοι συνέδραμαν με την παροχή υποδομών και μέσων μεταφοράς.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε χάρη στην εθελοντική προσφορά των μελών της τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητας, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην προετοιμασία και την οργάνωση. Το πασχαλινό γεύμα ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και ενισχύοντας το αίσθημα συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των συμμετεχόντων.
