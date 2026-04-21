Τι αλλάζει στις αστικές συγκοινωνίες: «Πράσινα» λεωφορεία, 50 νέα οχήματα υδρογόνου, νέοι οδηγοί και άνοιγμα γραμμών σε ιδιώτες
Βασικός στόχος η αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς στο 40% έως το 2035 και η μείωση κατά 30% της κρατικής επιδότησης, χωρίς αύξηση του εισιτηρίου, αλλά μέσω αλλαγής του μοντέλου χρηματοδότησης
Σε φάση συνολικού μετασχηματισμού εισέρχονται οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με αιχμή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα προμηθειών νέων λεωφορείων, αξιοποίηση πολλαπλών χρηματοδοτικών εργαλείων, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας, που περιλαμβάνει και διεύρυνση της συμμετοχής ιδιωτών στο συγκοινωνιακό έργο.
Το σχέδιο, που εκπονήθηκε από τον ΟΑΣΑ σε συνεργασία με τη McKinsey & Company, θέτει ως βασικούς στόχους την αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς στο 40% έως το 2035 και τη μείωση κατά 30% της κρατικής επιδότησης, χωρίς αύξηση του εισιτηρίου αλλά μέσω αλλαγής του μοντέλου χρηματοδότησης.
Μαζικές προμήθειες και νέα χρηματοδοτικά εργαλείαΣτο επενδυτικό σκέλος ενεργοποιείται ένα πολυεπίπεδο σχήμα χρηματοδότησης για την ανανέωση του στόλου. Μέσω του ΕΣΠΑ προχωρά διαγωνισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Μαΐου από τον ΟΑΣΑ και αφορά 40 νέα τρόλεϊ σύγχρονης τεχνολογίας IMC και 80 ηλεκτρικά λεωφορεία.
Παράλληλα, για πρώτη φορά εισάγεται η τεχνολογία υδρογόνου στις αστικές μεταφορές μέσω του Modernization Fund. Το σχετικό πρόγραμμα, όπως ανέλυσε χθες η διοίκηση της ΟΣΥ υπό τον κ. Στέφανο Αγιάσογλου είναι προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια 50 λεωφορείων υδρογόνου και την κατασκευή πρατηρίου ανεφοδιασμού στα Λιόσια, κόστους περίπου 7 εκατ. ευρώ. Το πρατήριο αναμένεται να υλοποιηθεί από την Avin, ενώ ο διαγωνισμός για τα οχήματα σχεδιάζεται να προκηρυχθεί από την ΟΣΥ το καλοκαίρι.
Ένα ακόμη εργαλείο χρηματοδότησης είναι το Κλιματικό Ταμείο, από το οποίο προβλέπεται νέα προμήθεια 100 ηλεκτρικών λεωφορείων, με συνολικό κόστος περίπου 100 εκατ. ευρώ. Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται το φθινόπωρο και πιθανότατα θα προκηρυχθεί επίσης από τον ΟΑΣΑ.
Παράλληλα έχει ήδη κατατεθεί αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την απόκτηση ακόμη 120 ηλεκτρικών λεωφορείων μέσω μοντέλου leasing δεκαετούς διάρκειας για την περίοδο 2027-2037, στο πλαίσιο αναζήτησης πιο ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων.
Ενίσχυση προσωπικού και νέα σχολή οδηγώνΚρίσιμο μέτωπο αποτελεί και η στελέχωση της ΟΣΥ με οδηγούς, καθώς η αύξηση του στόλου και των δρομολογίων προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση προσωπικού. Σήμερα οι ενεργοί οδηγοί ανέρχονται σε περίπου 2.750, με στόχο να φτάσουν τους 3.200 έως το τέλος του 2026. Οι εγκρίσεις προσλήψεων ανέρχονται συνολικά σε 680 θέσεις, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί περίπου 150 οδηγοί από πρόσφατες διαδικασίες και ακόμη 165 από παλαιότερες.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μπόνους ενεργού οδηγού ύψους 150 ευρώ, εξέλιξη που έχει ήδη ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις θέσεις. Για τις συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής 118 οριστικές αιτήσεις, ενώ περίπου 200 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνεντεύξεις.
Ταυτόχρονα, περίπου 150 οδηγοί επέστρεψαν πρόσφατα στην εργασία τους, ενώ μετά τον επανέλεγχο περίπου 400 περιπτώσεων εργαζομένων που είχαν απομακρυνθεί για λόγους υγείας, αρκετές δεκάδες έχουν παραπεμφθεί για νέα αξιολόγηση.
Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η λειτουργία σχολής οδηγών της ΟΣΥ, όπου εκπαιδευτές θα είναι έμπειροι οδηγοί της εταιρείας. Όσοι αποκτούν επαγγελματικό δίπλωμα μέσω της σχολής θα δεσμεύονται με πενταετή υποχρεωτική παραμονή, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη επάρκεια προσωπικού.
Νέο μοντέλο λειτουργίας και διεύρυνση συμμετοχής ιδιωτώνΤο σχέδιο περιλαμβάνει και βαθιά αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας, με την εισαγωγή δεικτών απόδοσης, στόχων κόστους και παραγωγικότητας, καθώς και νέας εμπορικής πολιτικής. Κεντρική επιλογή αποτελεί η μεταφορά της επιδότησης προς τον επιβάτη και όχι απευθείας προς τον φορέα, στο πλαίσιο ενός πιο πελατοκεντρικού συστήματος.
Παράλληλα, διευρύνεται σημαντικά η συμμετοχή ιδιωτών μέσω των ΚΤΕΛ. Ενώ σήμερα η ΟΣΥ εκτελεί περίπου 200 γραμμές και άλλες 60 λειτουργούν μέσω ΚΤΕΛ, το νέο πλάνο προβλέπει δυνατότητα ανάθεσης επιπλέον 12 έως και 13 νέων γραμμών σε ιδιώτες παρόχους, συνολικής αξίας 15 εκ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της κάλυψης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος.
Την ίδια ώρα προωθείται και η εξυγίανση του δικτύου τρόλεϊ, με αποξήλωση ανενεργών τμημάτων μετά από έγκριση του Ελεγκτικό Συνέδριο και επανασχεδιασμό του δικτύου, που περιλαμβάνει διατήρηση βασικών αξόνων όπως στην Καστέλλα και απομάκρυνση γραμμών από περιοχές όπως η Κυψέλη και το Παγκράτι.
Ο συνδυασμός επενδύσεων, νέων τεχνολογιών, ενίσχυσης προσωπικού και αλλαγής του λειτουργικού μοντέλου φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα νέο τοπίο για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με ορίζοντα το 2035.
