Σπουδές στη Γερμανία: Οδηγός για Έλληνες φοιτητές, πάνω από 40.000 βρίσκονται ήδη εκεί

Διαχρονικά δημοφιλή προορισμό σπουδών αποτελεί η Γερμανία . Με πανεπιστήμια υψηλού κύρους, χαμηλό ή μηδενικό κόστος διδάκτρων και μια δυναμική φοιτητική ζωή, αποτελεί ιδανική επιλογή για Έλληνες, που θέλουν να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον προϋπολογισμό τους.Η χώρα διαθέτει μια βαθιά ακαδημαϊκή παράδοση, έχοντας «διαμορφώσει» προσωπικότητες όπως ο Karl Marx, ο Max Weber και ο Albert Einstein.Σήμερα, συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, προσελκύοντας φοιτητές από όλο τον κόσμο.Για τους Έλληνες ειδικά, η Γερμανία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς σπουδών στο εξωτερικό. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 40.000 Έλληνες φοιτητές βρίσκονται ήδη στη χώρα, ενώ κάθε χρόνο χιλιάδες ακόμη επιλέγουν γερμανικά πανεπιστήμια, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους και των επαγγελματικών προοπτικών.Η Γερμανία διαθέτει περίπου 380 πανεπιστήμια, εκ των οποίων τα 58 συγκαταλέγονται στις κορυφαίες κατατάξεις παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher Education. Οι επιλογές εκτείνονται σε περισσότερες από 40 πόλεις, όπως το Βερολίνο, το Μόναχο, η Χαϊδελβέργη και το Φράιμπουργκ.Τα ιδρύματα ποικίλλουν σημαντικά σε μέγεθος και χαρακτήρα ενώ συνυπάρχουν τόσο εκείνα με μακρά ιστορία όσο και σύγχρονα ιδρύματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ESMT Berlin, που ιδρύθηκε το 2012 και συγκαταλέγεται στα νεότερα ιδρύματα.Οι διαφορές στο μέγεθος είναι επίσης εντυπωσιακές: το University of Hagen ξεπερνά τους 80.000 φοιτητές, ενώ το Jacobs University Bremen αριθμεί λίγο πάνω από 1.000. Παράλληλα, τα γερμανικά πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα διεθνοποιημένα, με φοιτητές από περισσότερες από 110 χώρες.Οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε απευθείας στο πανεπιστήμιο είτε μέσω της πλατφόρμας Uni-assist, του κεντρικού συστήματος αιτήσεων, που διαχειρίζεται η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).Το κόστος ξεκινά από 75 ευρώ για την πρώτη αίτηση και 30 ευρώ για κάθε επιπλέον επιλογή. Σε πολλές περιπτώσεις, επιτρέπεται η αίτηση σε περισσότερα από ένα προγράμματα στο ίδιο πανεπιστήμιο, αν και ορισμένα ιδρύματα θέτουν περιορισμούς.Τα βασικά δικαιολογητικά περιλαμβάνουν επίσημα πιστοποιητικά σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο), αναλυτική βαθμολογία, φωτογραφία διαβατηρίου και αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου καθώς και πιστοποίηση γλωσσομάθειας (αγγλικά ή γερμανικά).Οι προθεσμίες είναι συνήθως έως 15 Ιουλίου για το χειμερινό εξάμηνο και έως 15 Ιανουαρίου για το εαρινό.Η απάντηση από τα πανεπιστήμια δίνεται συνήθως εντός 1–2 μηνών.Παρότι η πλειονότητα των προγραμμάτων διδάσκεται στα γερμανικά (για την εισαγωγή απαιτείται πιστοποίηση μέσω εξετάσεων όπως: TestDaF, DSH, Goethe-Zertifikat, Telc Deutsch), υπάρχουν πλέον πάνω από 500 αγγλόφωνα προγράμματα. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται εξετάσεις όπως IELTS, TOEFL, PTE ή Duolingo English Test. Όπως σημειώνεται, τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας πρέπει να έχουν αποκτηθεί πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα αγγλόφωνα προγράμματα διευκολύνουν ιδιαίτερα τους Έλληνες φοιτητές, που δεν γνωρίζουν ακόμη τη γλώσσα, αν και η γνώση γερμανικών θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την καθημερινότητα και την αγορά εργασίας.



Κόστος σπουδών και ζωής Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Γερμανίας είναι ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν χρεώνουν δίδακτρα για προπτυχιακές σπουδές. Οι φοιτητές πληρώνουν μόνο ένα διοικητικό τέλος περίπου 200–300 ευρώ ετησίως. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου τα δίδακτρα για μη-Ευρωπαίους φοιτητές φτάνουν τα 3.000 ευρώ ανά εξάμηνο. Ωστόσο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως το Bard College Berlin, μπορεί να χρεώνουν έως και 65.000 ευρώ ετησίως.



Τα μεταπτυχιακά είναι δωρεάν μόνο αν πρόκειται για «συνεχόμενες σπουδές», δηλαδή ο φοιτητής συνεχίζει επάνω στο ίδιο αντικείμενο και πτυχίο από Γερμανία. Διαφορετικά, τα δίδακτρα μπορεί να φτάσουν έως 20.000 ευρώ σε δημόσια και 30.000 ευρώ σε ιδιωτικά ιδρύματα.

Τα διδακτορικά προγράμματα είναι συνήθως δωρεάν, τουλάχιστον για τα πρώτα έξι εξάμηνα.



Το κόστος ζωής κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 12.000 ευρώ ετησίως.



Ενδεικτικά: -Ενοίκιο: 500€ (εστία) έως 700€ (συγκατοίκηση)

-Λογαριασμοί: ~30€/μήνα

-Φαγητό εκτός: 15–25€



Επισημαίνεται, ότι το κόστος ζωής εξαρτάται πάντα και από την πόλη, στην οποία βρίσκεται ο φοιτητής – για παράδειγμα, το Μόναχο θεωρείται η ακριβότερη πόλη, ενώ άλλες πόλεις είναι πιο προσιτές.



Για την έκδοση άδειας διαμονής, απαιτείται απόδειξη οικονομικών πόρων ύψους περίπου 11.208 ευρώ για τον πρώτο χρόνο.



Υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φοιτητές στη Γερμανία.

Υποτροφίες DAAD: έως 992€/μήνα για 10–24 μήνες

Υποτροφία Friedrich Ebert: έως 992€/μήνα για φοιτητές από διάφορες περιοχές

Deutschlandstipendium: 300€/μήνα για αριστούχους φοιτητές



Οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από αυτές τις επιλογές, λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας.



Σχετικά με την παραμονή στη διάρκεια των σπουδών Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες δεν χρειάζονται φοιτητική βίζα για να σπουδάσουν στη Γερμανία. Ωστόσο, απαιτείται εγγραφή στις τοπικές αρχές και έκδοση άδειας διαμονής για σπουδές.



Εργασία και καριέρα Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των σπουδών στη Γερμανία, είναι οι επαγγελματικές προοπτικές. Οι απόφοιτοι μπορούν να παραμείνουν έως και 18 μήνες για αναζήτηση εργασίας. Η ισχυρή οικονομία της Γερμανίας και η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό καθιστούν τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική για Έλληνες αποφοίτους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν ειδική άδεια για εργασίας, ως πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.