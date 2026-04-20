Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό στη Θεσσαλονίκη επειδή υποχώρησε τοιχίο, δείτε βίντεο
Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην περιοχή όπου προκάλεσαν βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ -  Συνελήφθη 28χρονος υπεύθυνος της εταιρείας οπτικών ινών για το έργο

Στράτος Λούβαρης
Καθίζηση στην περιοχή του εργοταξίου για την ανάπλαση των στάβλων Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4), με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει μέσα στο εργοτάξιο κι άλλα να βρίσκονται στο χείλος του δρόμου.

Από τη καθίζηση, όπως φαίνεται και στις εικόνες του protothema.gr, τρία ακόμα οχήματα είναι έτοιμα να βρεθούν στο κενό, ενώ κατέρρευσαν και τα προστατευτικά μεταλλικά τοιχία που υπήρχαν στα όρια του εργοταξίου.

Οι Αρχές που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε αποκλεισμό των οδών Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου, ενώ επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αυτοψία για την αποτίμηση της κατάστασης.

Δείτε βίντεο του parallaximag.gr από τη στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό:



Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή γίνονταν εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών και φαίνεται ότι υπήρξε βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ, καθώς υπήρξε διάτρησή του.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρουν κάτοικοι, έχει σταματήσει η υδροδότηση περίπου από τις 9.30 το πρωί. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 28χρονος υπεύθυνος της εταιρείας οπτικών ινών για το έργο.

«Άκουσα έναν θόρυβο σαν σεισμό την ώρα της καθίζησης, δεν ξέραμε τι ήταν» δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών

«Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς. Έχουμε ήδη συστήσει μία επιτροπή  που θα εξετάσει τα θέματα αυτά. Επίσης έχει γίνει από τον εργολάβο αίτημα να γίνει μία πραγματογνωμοσύνη» τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών (1)
Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών (2)


Σχετικά Άρθρα

