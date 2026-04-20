«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
Αυτοκίνητο Ατύχημα Θεσσαλονίκη Καθίζηση Εργοτάξιο

«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός - Ελεύθερος αφέθηκε ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας ο 28χρονος υπεύθυνος της εταιρείας οπτικών ινών για το έργο

«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
Στράτος Λούβαρης
55 ΣΧΟΛΙΑ
Εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (20/4) στην περιοχή του εργοταξίου για την ανάπλαση των στάβλων Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη έπειτα από καθίζηση που φαίνεται να προκλήθηκε από τη διάτρηση αγωγού της ΕΥΑΘ, κατά τη διάρκεια εργασιών για οπτικές ίνες.

Από την καθίζηση ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο εργοτάξιο κι άλλα να βρέθηκαν στο χείλος του δρόμου. «Άκουσα έναν θόρυβο σαν σεισμό την ώρα της καθίζησης, δεν ξέραμε τι ήταν» δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρουν κάτοικοι, έχει σταματήσει η υδροδότηση περίπου από τις 9.30 το πρωί. Παράλληλα, ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας ο 28χρονος που συνελήφθη για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Νωρίτερα, οι Αρχές που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε αποκλεισμό των οδών Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου, ενώ επί τόπου έσπευσε και κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αυτοψία για την αποτίμηση της κατάστασης.

«Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς. Έχουμε ήδη συστήσει μία επιτροπή που θα εξετάσει τα θέματα αυτά. Επίσης έχει γίνει από τον εργολάβο αίτημα να γίνει μία πραγματογνωμοσύνη» τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών (1)
Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών (2)


«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός»: Καρέ καρέ η πτώση του αυτοκινήτου στο κενό στη Θεσσαλονίκη μετά την υποχώρηση του τοιχίου
Στράτος Λούβαρης
55 ΣΧΟΛΙΑ

