Επίθεση σε όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας στα Εξάρχεια, δείτε φωτογραφίες
Η επίθεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου ενώ το όχημα παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια που διενεργούσαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή
Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων η επίθεση έγινε στην οδό Σόλωνος ενώ το όχημα «διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)».
Βάσει της ανακοίνωσης του δήμου Αθηναίων, στο όχημα προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές χωρίς, όμως, να τραυματιστεί κάποιος εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια .
Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή ενώ για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ' αγνώστων προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.
«Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων».
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα