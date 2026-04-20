Πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πάλι ο Παναγόπουλος παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων και για το Πόθεν Έσχες
Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα συνεχίσει να κρατά το τιμόνι της ΓΣΕΕ, θεσμική θέση που δε θα θελήσει να αποχωριστεί – όπως σχολιάζουν οι αντίπαλοί του- όσο χρονικό διάστημα εκκρεμούν στον εισαγγελέα οι υποθέσεις του για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων και για το «πόθεν έσχες».
Παρόλα αυτά προανήγγειλε από το βήμα του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ που ολοκληρώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης ότι προσεχώς θα δώσει... τόπο στα νιάτα «Δε θα κάνω επί του παρόντος τίποτα- τόνισε- Δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή. Δεν είμαι πολιτικάντης Ούτε θα γίνω φελλός στο μπουκάλι προκειμένου να μην αναπνέουν οι νέοι συνδικαλιστές που περιμένουν να πάρουν τα ηνία. Είναι η τελευταία φορά που κάνω δευτερολογία από το βήμα του συνεδρίου».
Όμως όπως τονίζουν συνδικαλιστές, την αποχώρησή του για να ανοίξει δρόμο για τους νέους είχε αναγγείλει άλλες δύο φορές από το βήμα προηγούμενων συνεδρίων αλλά βρίσκεται ακόμα στη θέση του εδώ και 20 χρόνια.
Η ΠΑΣΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη και μάλιστα ενισχυμένη κατά μία έδρα (20 έδρες) φτάνοντας σε ποσοστό 42.8%. Το υψηλό ποσοστό είχε άλλωστε προεξοφλήσει ο κ. Παναγόπουλος αφήνοντας αιχμές πριν από τρεις μήνες όταν του αφαιρέθηκε η κομματική ιδιότητα εξαιτίας του σκανδάλου. « Η ΠΑΣΚΕ είναι αυτόνομη παράταξη που συγκεντρώνει 40% ενώ το ΠΑΣΟΚ μόλις 14%» είχε τονίσει.
Η ΠΑΣΚΕ μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν σίγουρο ότι θα κατέβαινε στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο αφού μετά από πολύωρες παρασκηνιακές διεργασίες έγινε συμφωνία με τους συνδικαλιστές που είχαν αμφισβητήσει τον Γιάννη Παναγόπουλο και είχαν συμμετάσχει με διασπαστικό ψηφοδέλτιο στις πρόσφατες εκλογές του ΕΚΑ.
Ωστόσο στο παραπέντε , ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος πρώην γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ ο οποίος είχε έρθει σε ρήξη με το Γιάννη Παναγόπουλο ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει με χωριστό ψηφοδέλτιο « Ενωμένοι Εργαζόμενοι» απέναντι στην ΠΑΣΚΕ.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος που κατέλαβε μια έδρα στη διοίκηση, δήλωσε ότι δε θεωρεί την κίνησή του διάσπαση αλλά ανάσα, να εκπροσωπηθούν στην ΓΣΕΕ εργαζόμενοι και σωματεία που είχαν αποκλειστεί από κάθε συλλογική διαδικασία,
Δεύτερη δύναμη επίσης ενισχυμένη κατά μία έδρα αναδείχθηκε η ΔΑΣ ( ΠΑΜΕ) με 12 έδρες και ποσοστό 29.5%.
Η παράταξη ΕΜΕΙΣ_ ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η παράταξη ΕΑΚ του του Ηλία Γκιουλακη και οι δύο με ρίζες στην ευρύτερη αριστερά , δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε κοινό ψηφοδέλτιο με αποτέλεσμα να χάσουν από μία έδρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα