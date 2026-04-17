Iσχυροί άνεμοι μετακίνησαν αυτοκίνητο στο Ζαρό, δείτε φωτογραφίες
Ισχυρές ριπές ανέμου προκάλεσαν επικίνδυνα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες

Σκηνές που καταδεικνύουν τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον Ζαρό Μεσαράς, όπου θυελλώδεις άνεμοι κατάφεραν να μετακινήσουν ακόμη και σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», η ένταση του ανέμου ήταν τόσο ισχυρή που παρέσυρε αυτοκίνητο, το οποίο μετακινήθηκε από τη θέση στάθμευσής του και κατέληξε στην άκρη του δρόμου.

Παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε σοβαρές υλικές ζημιές, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην τύχη όσο και στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα.

Το συμβάν εντάσσεται σε μια σειρά προβλημάτων που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις κλαδιών, φθορές και επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Κάτοικοι της περιοχής υπογραμμίζουν ότι η ένταση των φαινομένων δεν είχε προβλεφθεί επαρκώς, επισημαίνοντας την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία ενόψει αντίστοιχων καιρικών συνθηκών.


