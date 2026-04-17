Ζωοδόχου Πηγής: Γιατί θεωρείται μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

Ζωοδόχου Πηγής: Θεομητορική εορτή, η οποία τελείται κάθε χρόνο την Παρασκευή της Διακαινησίμου - Τιμάται πέντε ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα - H εορτή αυτή ανήκει στις λεγόμενες κινητές εορτές του εκκλησιαστικού έτους - Γιορτάζουν η Ζωή, ο Ζήσης, η Πηγή, η Ελισάβετ

Η Θεοτόκος ονομάζεται και Ζωοδόχος Πηγή. Ο όρος ξεκίνησε να χρησιμοποιείται με την αποκάλυψη μιας ιερής πηγής στο Μπαλουκλί της Κωνσταντινούπολης από τη Θεοτόκο σε έναν στρατιώτη που ονομαζόταν Λέων Μάρκελς, ο οποίος αργότερα έγινε ο βυζαντινός αυτοκράτορας Λέων Α΄ (457-474).

Η εορτή είναι αφιερωμένη ουσιαστικά στην Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, ενώ είναι δημιούργημα του Θεού, όπως όλοι οι άνθρωποι, εντούτοις κυοφόρησε υπερφυσικά και συνέβαλε με την υπακοή της στο θέλημα Του, στην ενανθρώπηση του Υιού του Θεού. Γέννησε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τη ζωή και την ανάσταση της ανθρωπότητας, τον ελευθερωτή των ανθρώπων από τα πάθη.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα την Παρασκευή 17/4

Τα ονόματα που γιορτάζουν κάθε χρόνο την Παρασκευή του Πάσχα, δηλαδή φέτος στις 17 Απριλίου, είναι: Ζωή, Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ, Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ, Νίκη.

Παρασκευή του Πάσχα σήμερα λοιπόν και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τα εγκαίνια του ιερού ναού της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί.

Ο Λέων έχτισε την ιστορική εκκλησία Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί στο σημείο εκείνο, στην οποία έγιναν πολυάριθμες θαυματουργές θεραπείες κατά τη διάρκεια των αιώνων, με τη μεσολάβηση της, καθιστώντας μία από τις σημαντικότερες τοποθεσίες προσκυνήματος στην Ελληνική Ορθοδοξία.

Έτσι, ο όρος «Ζωοδόχος Πηγή» έγινε ένα επίθετο της Αγίας Θεοτόκου και εκπροσωπήθηκε στην τέχνη της εικονογραφίας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, στις 17 Απριλίου τιμώνται:

-Ο Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής
-O Άγιος Μακεδόνιος o Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
-Η Αγία Νίκη η Μάρτυς

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

-Ζώης, Ζωή, Ζήσης, Ζήσιμος, Ζωοπηγή
-Θεοπηγή
-Πολυζώης, Πολυζώη
-Χρυσοπηγή, Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ
-Παναγιώτης, Παναγιώτα,
-Μάρκος, Μαρκία
-Νίκη
Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

