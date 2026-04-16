Απατεώνες στο Κιλκίς προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν από 65χρονη λίρες και κοσμήματα αξίας 18.200 ευρώ
Απατεώνες στο Κιλκίς προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν από 65χρονη λίρες και κοσμήματα αξίας 18.200 ευρώ
Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, μεταξύ τους και ανήλικος
Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μια 65χρονης γυναίκας, η οποία σημειώθηκε τον Μάρτιο σε περιοχή του Κιλκίς όταν οι δράστες προσποιήθηκαν τον λογιστή και της απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 18.200 ευρώ.
Ειδικότερα, το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου 2026, συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη 65χρονη, προσποιούμενος τον λογιστή του γιου της, και κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε σακούλα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 18.200 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση της γυναίκας. Τη σακούλα παρέλαβε ένας ανήλικος συνεργός, ο οποίος μετέβη στο σημείο με όχημα που είχε ενοικιάσει ένας εκ των κατηγορουμένων και στη συνέχεια παραχωρήθηκε σε άλλους δύο συνεργούς, ηλικίας 21 και 20 ετών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάλογη υπόθεση εξιχνιάστηκε στην ίδια περιοχή, με τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια ημερομηνία, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οργανωμένης δράσης.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον συνεργού όσο και για τη διερεύνηση της πιθανής εμπλοκής των κατηγορουμένων σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.
Ειδικότερα, το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου 2026, συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη 65χρονη, προσποιούμενος τον λογιστή του γιου της, και κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε σακούλα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 18.200 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση της γυναίκας. Τη σακούλα παρέλαβε ένας ανήλικος συνεργός, ο οποίος μετέβη στο σημείο με όχημα που είχε ενοικιάσει ένας εκ των κατηγορουμένων και στη συνέχεια παραχωρήθηκε σε άλλους δύο συνεργούς, ηλικίας 21 και 20 ετών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάλογη υπόθεση εξιχνιάστηκε στην ίδια περιοχή, με τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια ημερομηνία, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οργανωμένης δράσης.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον συνεργού όσο και για τη διερεύνηση της πιθανής εμπλοκής των κατηγορουμένων σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.
