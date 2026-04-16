Εντοπίστηκε στον Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που δραπέτευσε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Ο Μολδαβός κρατούμενος δραπέτευσε περίπου στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης κατά τη μεταφορά του στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για αποτυπώματα και φωτογραφίες
Εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν από λίγο στον Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης (16/4) απέδρασε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη, όταν αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα - με καταγωγή από τη Μολδαβία - στη ΔΕΕ για αποτυπώματα και φωτογραφίες.
Τότε, ο κρατούμενος βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Σημειώνεται πως ο άνδρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.
