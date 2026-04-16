Κρατούμενος δραπέτευσε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία
Μολδαβός ο κρατούμενος που δραπέτευσε περίπου στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης
Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την απόδραση κρατούμενου από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης όταν αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα -με καταγωγή από τη Μολδαβία- στη ΔΕΕ για αποτυπώματα και φωτογραφίες.
Τότε, ο κρατούμενος βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.
Να σημειωθεί πως ο άνδρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.
