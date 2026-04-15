Συνελήφθη αλλοδαπός στον Έβρο που μετέφερε παράνομους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης του Πάσχα (14/4) η Αστυνομία σε επαρχιακή οδό του Έβρου.
Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αλλοδαπό να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έντεκα παράνομους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου.
