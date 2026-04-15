Βομβαρδισμένο τοπίο το 5ο λύκειο της Γλυφάδας: Βανδάλισαν, έκλεψαν και άραξαν με καρέκλες στην ταράτσα, δείτε εικόνες
«Είναι ασύλληπτη η ζημιά που έχει γίνει», λέει η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Γλυφάδας στο protothema

Κώστας Στάμου
Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το 5ο γυμνάσιο και λύκειο της Γλυφάδας μια ημέρα μετά τη διάρρηξη και το βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος από αγνώστους.

Ξηλωμένες πόρτες, σπασμένα τζάμια και παράθυρα, βαμμένοι με σπρέι τοίχοι ακόμη και γκρεμισμένοι σκαλιά συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής στο σχολικό κτίριο το οποίο προχθές το βράδυ έγινε στόχος διαρρηκτών.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι το σχολείο ήταν κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα, παραβίασαν την πλαϊνή είσοδο του κτιρίου, στη συνέχεια ξήλωσαν μια μεταλλική πόρτα και απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του.

Εκεί άδειασαν περισσότερους από 20 πυροσβεστήρες, δημιουργώντας μια αποπνικτική-μέχρι και σήμερα-ατμόσφαιρα, και άρχισαν να κάνουν άνω-κάτω τις αίθουσες.

Αφού βανδάλισαν μέχρι και το ιατρείο του σχολείου στη συνέχεια διέρρηξαν το γραφείο του διευθυντή από όπου αφαίρεσαν 8.000 ευρώ σε μετρητά τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για τη σχολική εκδρομή.

Κατόπιν, έσπασαν την πόρτα του γραφείου των καθηγητών αφαιρώντας έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ ανέβηκαν και στους άλλους ορόφους όπου έσπασαν εξοπλισμό του σχολείου και έριξαν μαύρες και κόκκινες μπογιές στους τοίχους.

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες, μάλιστα, αφού ολοκλήρωσαν το καταστροφικό τους έργο πήρα έξι καρέκλες, ανέβηκαν στην ταράτσα του σχολείου και έμειναν για αρκετή ώρα αγναντεύοντας τη θέα.

«Ασύλληπτη η ζημιά που έχει γίνει»

Όπως λέει η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Γλυφάδας, κ. Άννα Καυκά, οι κάμερες του σχολείου έχουν καταγράψει τους δράστες ενώ οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν στα χέρια τους μαρτυρίες που κάνουν λόγο για άτομα νεαρής ηλικίας.

«Μπήκαν από τη σιδερένια πόρτα που έσπασαν, η οποία είχε πίρους, και μεταλλικές ράβδους. Έσπασαν και την ενδιάμεση, σιδερένια πόρτα και έτσι κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό... Έχουν σπάσει πόρτες, έχουν σπάσει βιβλιοθήκες. Όλο το πάτωμα πάνω είναι καλυμμένο με πυροσβεστικό αφρό. Θρανία, γραφεία, είναι ασύλληπτη η ζημιά που έχει γίνει», εξηγεί η κ. Καυκά.

Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γλυφάδας
