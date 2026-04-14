Διέρρηξαν και βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα στην Γλυφάδα, έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές, δείτε βίντεο
Διέρρηξαν και βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα στην Γλυφάδα, έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές, δείτε βίντεο
Μεταξύ άλλων, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους
Διάρρηξη και βανδαλισμός σημειώθηκε σε σχολικό συγκρότημα το οποίο στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας, όταν άγνωστοι δράστες εισήλθαν στον χώρο αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, σε χρόνο που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του σχολείου, προκαλώντας ζημιές. Στη συνέχεια, παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν το ποσό των 8.000 ευρώ, ενώ εισήλθαν και στην αίθουσα καθηγητών, αφαιρώντας συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προέβησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς.
Μεταξύ άλλων, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους.
«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών. Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις» δήλωσε στο Orange Press Agency η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου.
Του συμβάντος έχει επιληφθεί και ο δήμος Γλυφάδας, έχοντας ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για την αποκατάσταση των φθορών. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, σε χρόνο που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του σχολείου, προκαλώντας ζημιές. Στη συνέχεια, παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν το ποσό των 8.000 ευρώ, ενώ εισήλθαν και στην αίθουσα καθηγητών, αφαιρώντας συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προέβησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς.
Μεταξύ άλλων, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους.
«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών. Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις» δήλωσε στο Orange Press Agency η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου.
Του συμβάντος έχει επιληφθεί και ο δήμος Γλυφάδας, έχοντας ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για την αποκατάσταση των φθορών. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα