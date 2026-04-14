«Πρόσεχε τους δαίμονες με το αγγελικό πρόσωπο...»: Η ανατριχιαστική προειδοποίηση του πατέρα στην 19χρονη Μυρτώ

Κλείσιμο

Θλίψη στη σχολή που φοιτούσε η Μυρτώ, «δεν πρόλαβε να ζήσει»

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που αναμένεται να γίνουν στη σορό της 19χρονης Μυρτώς στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του κοριτσιού, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μια πλατεία στο Αργοστόλι , τα ξημερώματα. Οι γονείς της Μυρτώς κατηγορούν τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόταν χθες τη νύχτα η κόρη τους και ιδιαίτερα τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε δημιουργήσει σχέση τον τελευταίο μήνα.Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του τρίτου νεαρού που συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, πάντως, η Μυρτώ έπεσε αναίσθητη μετά από χρήση κοκαϊνης, ενώ ρίχνει όλη την ευθύνη για όσα έγιναν, αλλά και για το γεγονός ότι εγκατέλειψαν αβοήθητο το κορίτσι στους άλλους δύο, που είχαν νωρίτερα παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, συνοδεία των δικηγόρων τους. Και οι τρεις, πάντως, αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις αίματος για την ανίχνευση ουσιών.Το κορίτσι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της μητέρας της, έφυγε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα γύρω στα μεσάνυχτα. Μέχρι περίπου στις δύο τα ξημερώματα είχε επικοινωνία με τη μητέρα της, ωστόσο μία ώρα αργότερα, οι τραγικοί γονείς έμαθαν από την επιστήθια φίλη της, ότι η παρέα είχε εγκαταλείψει τη Μυρτώ αναίσθητη, κοντά σε ένα σουβλατζίδικο, απ΄όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ απέβησαν μάταιες και περίπου στις 5 τα ξημερώματα επιβεβαιώθηκε επίσημα ο θάνατός της.Η όμορφη Μυρτώ θα έκλεινε τα 19 της χρόνια τον Αύγουστο. «Το παιδί μου ήταν σεβαστό, ήταν φοιτήτρια, έμπλεξε με παρέες, δεν ξέρω τι έγινε», είπε στο Mega ο πατέρας της, Χαράλαμπος, που περιέγραψε τη διαρκή αγωνία που είχε κάθε φορά που το παιδί του περνούσε την πόρτα του σπιτιού και τον ρωτούσε “πώς είμαι, μπαμπά;” “Θεά είσαι παιδί μου, κουκλάρα είσαι, να προσέχεις, γιατί εκεί έξω κυκλοφορούν δαίμονες και αγγελικό πρόσωπο”, της απαντούσε. «Το παιδί μου είχε αγγελική μορφή και στην ψυχή και στο σώμα του. Κάτι της έδωσαν και την πέταξαν. Ας κάνουμε κάτι για την ψυχή του παιδιού μου», είπε.Η μητέρα της Μυρτώς κατηγορεί τον σύντροφο της κοπέλας με τον οποίο είχε φύγει το μοιραίο βράδυ, αλλά και τους άλλους της παρέας. Και οι τρεις έχουν πλέον συλληφθεί, και έως τώρα κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, με δεδομένο ότι άφησαν το κορίτσι κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, αναίσθητο, αντί να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Ο ένας από τους 3, ηλικίας 22 ετών, είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ ο δεύτερος εκ των συλληφθέντων, ήταν πρωταθλητής στην άρση βαρών στις κατηγορίες Κ17.Το τρίτο άτομο, που εμφανίστηκε στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Τρίτης, συνοδευόμενο από τον πατέρα του, ήταν εκείνο που η Μυρτώ είχε αναφέρει σε μήνυμα στη μητέρα της, ότι βρισκόταν μαζί του. Και οι τρεις, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν καταγραφεί από κάμερα σούπερ μάρκετ, με το κορίτσι, αναίσθητο: ο ένας τη μετέφερε και οι άλλοι δύο τον συνόδευαν. Οι δύο πρώτοι είχαν μεταβεί στην αστυνομία συνοδεία δικηγόρων και ακολούθως συνελήφθησαν. Αναλόγως των αποτελεσμάτων των ιατροδικαστικών εξετάσεων θα κριθεί αν το κατηγορητήριο θα αναβαθμισθεί ή θα παραμείνει το ίδιο σε βάρος τους.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα έντονο είναι το κλίμα θλίψης στη Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς όπου η Μυρτώ φοιτούσε και είχε ήδη αρχίσει να χαράζει τη δικής της πορεία στον χώρο της υγείας. Φίλοι, καθηγητές και το προσωπικό της σχολής αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη ενώ η απουσία της γίνεται αισθητή σε κάθε γωνιά τους ιδρύματος.



Συγκλονιστικό είναι το δημόσιο μήνυμα του Διευθυντή της σχολής, Νίκου Μοντεσάντου, ο οποίος εξέφρασε με λόγια λιτά αλλά γεμάτα συναίσθημα τον πόνο και την οδύνη για την απώλεια της νεαρής σπουδάστριας.



«Σήμερα πληροφορήθηκα την απώλεια της σπουδάστριάς μας με πόνο ψυχής. Όταν χάνεται ένα νέο παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει, ραγίζεις και αναρωτιέσαι γιατί; Η σημαία της σχολής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς κυματίζει μεσίστια για τον χαμό της σπουδάστριας».



Τα λόγια αυτά αντικατοπτρίζουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη σχολική κοινότητα όπου η Μυρτώ δεν ήταν απλώς μια φοιτήτρια αλλά ένα αγαπητό μέλος με όνειρα, χαμόγελο και παρουσία που άφηνε το αποτύπωμά της.