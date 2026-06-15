Ελεύθερος ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι τράβηξε καταλάθος φωτογραφία

Αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του