Ελεύθερος ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι τράβηξε καταλάθος φωτογραφία
Ελεύθερος ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι τράβηξε καταλάθος φωτογραφία
Αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του
Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 35χρονος άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της κατασκοπείας.
Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 4ης Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας πετούσε τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου «Φαρμάκη», στην Καλαμαριά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε σκοπό να απαθανατίσει εγκαταστάσεις που απαγορεύεται και δε γνώριζε τι είναι στο συγκεκριμένο σημείο όπου βρέθηκε μια θολή φωτογραφία στην κάρτα μνήμης. Όπως είπε, τράβηξε κατά λάθος τη συγκεκριμένη εικόνα ενώ έδειχνε το drone σε φιλικό του πρόσωπο. Δεν είχε ενδιαφέρον για εκείνον και δεν ήθελε να τη χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
Κατά της ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και έχει νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα.
Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 4ης Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας πετούσε τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου «Φαρμάκη», στην Καλαμαριά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε σκοπό να απαθανατίσει εγκαταστάσεις που απαγορεύεται και δε γνώριζε τι είναι στο συγκεκριμένο σημείο όπου βρέθηκε μια θολή φωτογραφία στην κάρτα μνήμης. Όπως είπε, τράβηξε κατά λάθος τη συγκεκριμένη εικόνα ενώ έδειχνε το drone σε φιλικό του πρόσωπο. Δεν είχε ενδιαφέρον για εκείνον και δεν ήθελε να τη χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
Κατά της ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και έχει νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα.
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