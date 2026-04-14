Κεφαλονιά: Οι αρχές δεν βλέπουν έγκλημα πίσω από τον θάνατο της 19χρονης - Η ανάρτηση της μητέρας της
Η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της σήμερα τα ξημερώματα ενώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Στο συμπέρασμα πως ο θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά δεν προήλθε από εγκληματική ενέργεια φαίνεται πως καταλήγουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί δεν προέκυψαν στοιχεία που να «δείχνουν» προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ και η ίδια η κοπέλα δεν έφερε εμφανή τραύματα πάνω της.
Η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Πληροφορίες αναφέρουν πως πριν η κοπέλα σωριαστεί στο έδαφος βρισκόταν με άτομα που έχουν απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών.
Αυτό που εξετάζεται λοιπόν, και αναμένεται να φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, είναι αν η 19χρονη έκανε χρήση κάποιας ουσίας που της προκάλεσε ανακοπή καρδιάς.
Κάτω από εκείνη την ανάρτηση φίλοι και γνωστοί έσπευσαν να της ευχηθούν «να τη χαίρεται» να βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει και να προοδεύει, λόγια καλοσύνης που πλέον βαραίνουν διαφορετικά μέσα από το πρίσμα της απώλειας
Η ανάρτηση της μητέρας τηςΛίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η μητέρα της αποτύπωνε με λόγια την πιο βαθιά αγάπη για το παιδί της γράφοντας «Ζωή δεν έχω εγώ χωρίς εσένα Μυρτώ μου». Μια φράση που τότε έμοιαζε με μια τρυφερή έκφραση μητρικής αφοσίωσης ενώ σήμερα ηχεί σαν προάγγελος μιας σκληρής ειρωνείας της μοίρας.
