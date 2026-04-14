Πάνω από 1.000 παραβάσεις σε ελέγχους της τροχαίας το Πάσχα στην Κρήτη

Από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι 138 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 40 οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, 9 μη χρήση κράνους, 7 μη χρήση ζώνης, 15 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 5 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 9 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 13 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 16 για αντικανονικό προσπέρασμα