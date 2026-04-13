«Τους είπε δεν έχω χρήματα να σας δώσω και τον μαχαίρωσαν»: Συγκλονίζει η μαρτυρία φίλου του περιπτερά που τραυμάτισαν στα Εξάρχεια
Οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα και όταν εκείνος τους απάντησε ότι δεν έχει χρήματα να τους δώσει ο ένας τον μαχαίρωσε, αναφέρει φίλος του θύματος
Νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» παραμένει ο περιπτεράς από το Μπαγκλαντές, που δέχθηκε αιματηρή επίθεση από ληστές.
Το επεισόδιο έγινε αργά το απόγευμα, με το θύμα να δέχεται πλήγμα από το μαχαίρι στην αρτηρία και να χάνει πολύ αίμα. Ο τραυματίας επικοινώνησε με φίλο του, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο για να τον βοηθήσει.
Ο ίδιος περιέγραψε τι προηγήθηκε. Όπως είπε, οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα. Εκείνος τους απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω εδώ μαζί μου» και ο ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε.
Όταν ο φίλος του έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικές για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία.
«Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Η κατάστασή του είναι κάπως κρίσιμη αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους» είπε στο τέλος ο φίλος του, ο οποίος ανέλαβε να σφραγίσει το περίπτερο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου τραυματίστηκε στο πόδι μετά από επίθεση με μαχαίρι, κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στα Εξάρχεια, το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα.
Ο άνδρας, υπήκοος Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με τραύμα στο πόδι. Το συμβάν σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή κοντά στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο τραυματίας, γεννηθείς το 1976, νοσηλεύεται και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές χειρουργείται αυτή την ώρα.
Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Τραυματίστηκε στο πόδι
