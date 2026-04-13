Μεγάλο αγριογούρουνο κάνει βόλτες κοντά στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, δείτε βίντεο
Το άγριο ζώο εθεάθη να τρώει χορτάρια εντελώς ανενόχλητο στην άκρη του δρόμου, ενώ παράλληλα κουνούσε ανέμελα την ουρά του
Ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του στο μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) κοντά στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, στη λεωφόρο Θησέως στην Εκάλη.
Το άγριο ζώο εθεάθη να τρώει χορτάρια στην άκρη του δρόμου εντελώς ανενόχλητο από την παρουσία ανθρώπων στο σημείο. Παράλληλα, φαίνεται να κουνάει ανέμελα την ουρά του λες και βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον.
Η παρουσία του άγριου ζώου σε μία κατοικημένη περιοχή δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολλοί περαστικοί σταμάτησαν για λίγα λεπτά προκειμένου να παρατηρήσουν από κοντά το ζώο, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να το φωτογραφίσουν ή να καταγράψουν βίντεο με τα κινητά τους.
