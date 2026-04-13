Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Σοβαρό τροχαίο στα Καρναζέικα Αργολίδας, αυτοκίνητο κατέληξε σε δέντρα, δύο τραυματίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4) στα Καρναζέικα Αργολίδας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του argolida24.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες του οχήματος.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Η Τροχαία Ναυπλίου διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.
