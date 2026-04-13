Υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για όλους στα Social Media, έρχεται και Teen Account για τους 15-18 ετών με νυχτερινό κλείδωμα λογαριασμών

Διαδικασία εγγραφής

Σύνδεση από IP εντός ελληνικής επικράτειας. Δηλωμένος τόπος κατοικίας στην Ελλάδα. Επιλογή ελληνικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας λογαριασμού ή συσκευής. Δημιουργία λογαριασμού μέσω ελληνικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Συστηματική ανάρτηση περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα. Χρήση ελληνικού αριθμού κινητού για επαλήθευση. Γεωεντοπιστικά δεδομένα συσκευής (όπου παρέχεται συγκατάθεση).

Teen Account Settings

Συγκεκριμένες προτιμήσεις σε τραγούδια, καλλιτέχνες, χρήσεις λέξεων ή φράσεων (παράδειγμα το «6-7» που χρησιμοποίησε και ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους νέους, όταν ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης) και άλλες συμπεριφορές πουθα «κοκκινίζουν» λογαριασμούς ως fake ID (ψεύτικης ταυτότητας) και θα τους περιορίζουν μέχρι να γίνει ο επανέλεγχος της ηλικίας.Ακόμα και στο σενάριο που κάποιοςτου σε ανήλικο τέκνο για να σερφάρει στα κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία ταυτοποίησης με βιντεοκλήση.Τα παραπάνω, τα οποία δεν αρέσουν ακριβώς στις πλατφόρμες, θα είναι το τελευταίο ανάχωμα προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους που κρύβονται στα κοινωνικά δίκτυα. Η πρώτη γραμμή άμυνας, όπως έχει αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», θα είναι το, το οποίο αποτελεί μια έτοιμη και δοκιμασμένη στην καθημερινότητα εφαρμογή της κυβέρνησης, η οποία αναπτύχθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Το Kids Wallet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εθνικός μηχανισμόςγια πλατφόρμες social media, εξασφαλίζοντας ότι μόνο χρήστες με πιστοποιημένη ηλικία μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς. Τα social media πρέπει να ενσωματώσουν την επαλήθευση τουως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, αντί απλώς να εμπιστεύονται την αυτοαναφερόμενη ηλικία. Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες θα ζητηθεί εκ νέου η επαλήθευση ηλικίας με deadline, π.χ., 90 ημερών, όπου μετά θα κλειδώνεται ο λογαριασμός τους.Πάντως, σε όσους παραπέμπουν στην αυστραλιανή εμπειρία, αλλά και στο γεγονός ότι οι ανήλικοι σήμερα έχουν σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα που τους κάνει να φαίνονται... σούπερ χάκερ στα μάτια των μεγαλύτερων, παράγοντες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξηγούν ότι ηδεν θα βασίζεται αποκλειστικά στη διεύθυνση IP, καθώς αυτό θα μπορούσε να παρακαμφθεί μέσω χρήσης VPN.Με την εφαρμογή των προαναφερθεισών «επιπλέον δικλίδων ασφαλείας», η ρύθμιση δεν θα περιορίζεται σε έλεγχο IP, αλλά θα βασίζεται σε συνδυαστική αξιολόγησηχρήστη. Αυτό καθιστά ουσιαστικά αναποτελεσματική την απλή χρήση VPN ως μέσο παράκαμψης του συστήματος.Η ρύθμιση που επεξεργαζόταν εδώ και πολύ καιρό η ελληνική κυβέρνηση, στην περίπτωση της εφαρμογής της στην Ελλάδα (καθώς η χώρα μας ηγείται μιας «συμμαχίας των προθύμων» επάνω σε αυτό το ζήτημα, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Δανία και φυσικά η Κύπρος), αφορά όλους τουςπου διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Γι’ αυτούς τους -πρώην σε λίγο καιρό- χρήστες θα απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση προσωπικού λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.Θαη πρόσβαση σε προσωποποιημένο περιεχόμενο, αλγοριθμικά feeds, καθώς και η ιδιωτική ανταλλαγή μηνυμάτων στις συγκεκριμένες πλατφόρμες που αφορά το μέτρο (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat). Δεν θα επιτρέπεται γονική συναίνεση ως εξαίρεση και η απαγόρευση θα είναι καθολική.Αμέσως μετά την εφαρμογή τουμε την απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα των παιδιών κάτω των 15 ετών, ακολουθεί νέα δέσμη μέτρων. Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», πρόκειται για μέτρα που θα αφορούν τους ανηλίκους ηλικίας άνω των 15 ετών και κάτω των 18, με σκοπό την προστασία τους από όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των πλατφορμών κοινωνικών δικτύων.Τα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι απολύτως εστιασμένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων από την... ασταμάτητη όρεξη των πλατφορμών social media, στην προστασία από παιδόφιλους και άλλα «αρπαχτικά» που στοχεύουν ανηλίκους, αλλά και στην περιφρούρηση της υγείας και της ευεξίας των νέων.Πώς θα γίνει αυτό; Και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό όπλο θα είναι το, μέσω του οποίου θα γίνεται η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για τη δημιουργία λογαριασμού εφεξής ή για τη διατήρηση, εφόσον πρόκειται για ανήλικο άνω των 15.Αφού θα διαπιστώνεται η ηλικία, θα ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις που ονομάζονται «» στο Kids Wallet. Ουσιαστικά, για τους διαφημιστικούς, οι λογαριασμοί των Ελλήνων ανηλίκων θα είναι σε «shadow mode» και άρα ανύπαρκτοι.Η αυτόματη ενεργοποίηση των αυξημένων ρυθμίσεων προστασίας των Τeen Account Settings, εκτός της απενεργοποίησης της προσωποποιημένης διαφήμισης, θα περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις με αγνώστους και ιδιαίτερα μη επαληθευμένους ή ενήλικους λογαριασμούς, ουσιαστικά μπλοκάροντας τα ιδιωτικά μηνύματα από αγνώστους.Ανάμεσα στα μέτρα που θα έρθουν για τους ανήλικους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, είναι και ο περιορισμός της νυχτερινής χρήσης τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ», το Kids Wallet θα(αφήνοντας μικρά χρονικά παράθυρα λειτουργίας) ή θατη χρήση των social media από τα μεσάνυχτα έως το πρωί.Εως σήμερα προκρίνεται ο περιορισμός χρήσης τους από τις, ώστε να προστατευτούν οι ανήλικοι από τον εθισμό του doom scrolling, το οποίο προκαλεί -μεταξύ άλλων- και στέρηση ύπνου, με δραματικές συνέπειες στη σωματική, εγκεφαλική και ψυχική υγεία τους.