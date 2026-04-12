«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας στη Μαγνησία διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ιερέας Μαγνησία Πυροτεχνήματα Λειτουργία Χριστός Ανέστη

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας στη Μαγνησία διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες, δείτε βίντεο

Ζήτησε σε αυστηρό τόνο από νεαρούς να μην ρίξουν πυροτεχνήμτα γιατί δίπλα στην εκκλησία βρίσκεται γηροκομείο

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας στη Μαγνησία διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες, δείτε βίντεο
117 ΣΧΟΛΙΑ
Το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας ο ιερέας διέκοψε τη λειτουργία λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», προκειμένου να απευθυνθεί σε ομάδα νεαρών στον προαύλιο χώρο του ναού για τις κροτίδες που είχαν σκοπό να ανάψουν.

Ο ιερέας όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, και οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε εκείνους που ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες.

Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

Δείτε το βίντεο

Μαγνησία: Ιερέας δεν έλεγε το "Χριστός ανέστη" αν δε σταματούσαν τα πυροτεχνήματα


Πηγή: thenewspaper.gr
117 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης