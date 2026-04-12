«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη»: Ιερέας στη Μαγνησία διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες, δείτε βίντεο
Ζήτησε σε αυστηρό τόνο από νεαρούς να μην ρίξουν πυροτεχνήμτα γιατί δίπλα στην εκκλησία βρίσκεται γηροκομείο
Το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας ο ιερέας διέκοψε τη λειτουργία λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», προκειμένου να απευθυνθεί σε ομάδα νεαρών στον προαύλιο χώρο του ναού για τις κροτίδες που είχαν σκοπό να ανάψουν.
Ο ιερέας όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση λειτουργεί γηροκομείο, και οι δυνατοί θόρυβοι προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.
«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος σε εκείνους που ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες.
Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.
Δείτε το βίντεο
Πηγή: thenewspaper.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
