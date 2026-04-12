Πειραιάς: Πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο κινούμενοι σε πατίνι – Συνελήφθη 15χρονος

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 19:30 το Μεγάλο Σάββατο, στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, όταν δύο νεαρά άτομα που κινούνταν με πατίνι πέταξαν κροτίδα προς λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι–Πειραιάς.Στο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους και περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, εντόπισαν τα δύο άτομα λίγο πιο κάτω και προχώρησαν στη σύλληψη του ενός, ενός 15χρονου, γεννημένου το 2011.Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και άλλες κροτίδες και βεγγαλικά. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.Φωτογραφεία αρχείου