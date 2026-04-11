Από χθες νεκρός ο 64χρονος σε ρεματιά στην Ευκαρπία, φέρει χτύπημα στο κεφάλι
Σε εγκληματική πράξη αποδίδεται σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές ο θάνατος του 64χρονου που βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί μέσα σε καλαμιές σε ρέμα της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
«Ήταν χτυπημένος με κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στο protothema.gr προσθέτοντας μάλιστα ότι εκτιμάται οτι ο 64χρονος βρισκόταν νεκρός στο σημείο από χτες βράδυ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος ζούσε σε παράπηγμα σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα